Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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Evonik Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Evonik auf "Underweight" belassen. "Der Wettbewerbsdruck nimmt wieder zu", überschrieb Chetan Udeshi seine am Donnerstag vorliegende Studie zur europäischen Chemiebranche. Dabei verwies er auf chinesische Handelsdaten für Chemikalien vom Oktober, die eine fortgesetzte Exportdynamik verdeutlichten. Sie deuteten darauf hin, dass die umfassenderen Auswirkungen des Nahostkonflikts auf die chinesische Chemieproduktion weitgehend nachgelassen hätten. Er befürchtet daher nun einen verschärften Wettbewerb, der die Preissetzungsmacht der Hersteller schwächen und ihre Fähigkeit einschränken könnte, Kostensteigerungen weiterzugeben. Als Folge seien 2027 erhebliche Abwärtskorrekturen der Gewinnschätzungen für europäische Chemieunternehmen und auch -händler möglich./ck/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 01:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Underweight
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
17.72 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
18.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
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