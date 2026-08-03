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04.08.2026 08:02:04

Evonik Buy

Evonik
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege um ein Prozent unter ihrer Annahme, aber um ein Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Helena Xu in ihrer ersten Einschätzung am Dienstag. Die Aussagen des Herstellers von Spezialchemikalien zum Gesamtjahr deckten sich mit denen aus der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Evonik AG Buy
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