Evonik 19.27 CHF 1.35% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen zum dritten Quartal von 14 auf 15 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Umsatzwachstum und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) seien leicht unter den jeweiligen Konsensschätzungen geblieben, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Wegen Aufwendungen für eine Restrukturierung dürften die freien Barmittel (Free Cashflow) des Chemiekonzerns im Geschäftsjahr 2027/28 deutlich zurückgehen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.