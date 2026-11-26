NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Zwar habe sich die Anlegerstimmung seit dem Tiefpunkt im Sommer bereits verbessert, dennoch seien die Rahmenbedingungen noch günstig, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Denn die Markterwartungen hätten sich hinsichtlich der Monetarisierung von Künstlicher Intelligenz (KI) in den vergangenen Monaten abgeschwächt, insbesondere im Bereich Anwendungssoftware./rob/edh/ag;