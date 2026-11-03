Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Evonik Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Das organische Wachstum und das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) seien jeweils im Rahmen seiner Prognosen und der Konsensschätzungen ausgefallen, schrieb Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Jahresausblick impliziere aber ein schwächer als bislang erwartetes viertes Quartal des Spezialchemiekonzerns./rob/edh/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Underweight
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
20.88 €
|
Abst. Kursziel*:
-32.95%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
20.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-33.27%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
|
09:00
|Chemiekonzern Evonik noch etwas optimistischer für 2026 (AWP)
|
08:57
|Evonik setzt auf Eigenständigkeit und bekräftigt Absage an BASF (Dow Jones)
|
06:57
|Chemiekonzern Evonik noch etwas optimistischer für 2026 (AWP)
|
02.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX in Grün (finanzen.ch)
|
02.11.26
|EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
02.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Montagmittag stärker (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Evonik-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober (finanzen.net)
Analysen zu Evonik AG
|09:24
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:24
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|19.09
|2.80%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:57
|
Jefferies & Company Inc.
Philips Hold
|09:54
|
RBC Capital Markets
Philips Sector Perform
|09:51
|
RBC Capital Markets
Lufthansa Sector Perform
|09:43
|
JP Morgan Chase & Co.
Philips Neutral
|09:42
|
RBC Capital Markets
HUGO BOSS Sector Perform
|09:40
|
Jefferies & Company Inc.
HUGO BOSS Hold
|09:37
|
Jefferies & Company Inc.
Bayer Hold