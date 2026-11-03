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Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013

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03.11.2026 09:24:29

Evonik Underweight

Evonik
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Das organische Wachstum und das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) seien jeweils im Rahmen seiner Prognosen und der Konsensschätzungen ausgefallen, schrieb Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Jahresausblick impliziere aber ein schwächer als bislang erwartetes viertes Quartal des Spezialchemiekonzerns./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Evonik AG Underweight
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
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Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
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