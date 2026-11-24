DOW JONES--Evonik-Finanzchef Michael Rauch rechnet mit einem Verkaufsabschluss für das C4-Chemie-Geschäft in kurzer Frist. Er erwarte, dass Evonik im ersten Quartal dazu etwas bekannt geben könne, sagte Rauch vor Journalisten in Essen. Das unter dem Namen Oxeno geführte, im Vergleich zum Kerngeschäft margenschwächere Basischemie-Geschäft steht schon lange auf der Verkaufsliste. Unterstützt werde ein Abschluss jetzt durch den Umstand, dass für Butadien - ein Grundstoff zur Herstellung von Synthesekautschuk - gute Preise erzielt würden, so Rauch.

Interessante Angebote bekomme Evonik im Rahmen der Vorsondierung auch für die Infrastruktur der beiden Chemieparks Marl und Wesseling, so Rauch. Andere Chemieparkbetreiber hätte Interesse geäussert. Seit Jahresbeginn ist der Infrastrukturbetrieb in der Tochtergesellschaft Syneqt gebündelt. Sie soll nach dem Vorbild des früheren Bayer-Chemieparkbetreibers Currenta veräussert werden. Der Verkaufsprozess wurde hier erst kürzlich gestartet.

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November 24, 2026 10:00 ET (15:00 GMT)