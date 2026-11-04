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04.11.2026 14:31:35

Evonik Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Auf einer Veranstaltung mit am Markt als Käufer agierenden Marktteilnehmern (Buy Side) habe Evonik kaum Neues zu der von BASF angestrebten Übernahme gesagt, schrieb Helena Xu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch im Nachgang zu den Quartalszahlen habe es nichts Überraschendes mehr gegeben./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Evonik AG Buy
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