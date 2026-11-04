Evonik 19.57 CHF 1.57% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Auf einer Veranstaltung mit am Markt als Käufer agierenden Marktteilnehmern (Buy Side) habe Evonik kaum Neues zu der von BASF angestrebten Übernahme gesagt, schrieb Helena Xu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch im Nachgang zu den Quartalszahlen habe es nichts Überraschendes mehr gegeben./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.