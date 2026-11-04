Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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Evonik Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evonik von 18 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Virginie Boucher-Ferte passte ihre Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die aktuellen Resultate des dritten Quartals an. Das Übernahme-Interesse stütze derweil die Aktie, das Potenzial könnte aber begrenzt sein, da Evonik sich weiterhin formalen Verhandlungen mit dem größeren Konkurrenten verweigere./mis/rob/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
22.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21.46 €
|
Abst. Kursziel*:
2.52%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
21.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.23%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
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