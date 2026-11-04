Evonik 19.72 CHF 0.96% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evonik von 18 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Virginie Boucher-Ferte passte ihre Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die aktuellen Resultate des dritten Quartals an. Das Übernahme-Interesse stütze derweil die Aktie, das Potenzial könnte aber begrenzt sein, da Evonik sich weiterhin formalen Verhandlungen mit dem größeren Konkurrenten verweigere./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.