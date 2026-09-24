EssilorLuxottica 137.43 CHF -1.78% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 200 auf 165 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton reduzierte seine Wachstumserwartungen für den Brillen- und Optikkonzern am Freitag um bis zu 170 Basispunkte. Er ist dabei konservativer geworden für die Smartbrillen der Franzosen nach dem Start von Metas eigener Marke. Feltons Ergebnisschätzungen bis 2028 sinken um bis zu 7 Prozent. Die aktuelle Aktienbewertung sieht der Experte im Einklang mit den neuen Schätzungen./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:11 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.