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EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

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24.09.2026
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25.09.2026 07:26:00

EssilorLuxottica Neutral

EssilorLuxottica
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 200 auf 165 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton reduzierte seine Wachstumserwartungen für den Brillen- und Optikkonzern am Freitag um bis zu 170 Basispunkte. Er ist dabei konservativer geworden für die Smartbrillen der Franzosen nach dem Start von Metas eigener Marke. Feltons Ergebnisschätzungen bis 2028 sinken um bis zu 7 Prozent. Die aktuelle Aktienbewertung sieht der Experte im Einklang mit den neuen Schätzungen./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: EssilorLuxottica Neutral
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
165.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
145.85 € 		Abst. Kursziel*:
13.13%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
145.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.68%
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
-
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07:26 EssilorLuxottica Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.09.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
22.09.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
18.09.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
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