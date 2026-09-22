EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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22.09.2026 10:02:21
EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in EssilorLuxottica eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 22.09.2023 wurden EssilorLuxottica-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die EssilorLuxottica-Aktie an diesem Tag 167.96 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.954 EssilorLuxottica-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des EssilorLuxottica-Papiers auf 141.25 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 840.97 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 15.90 Prozent eingebüsst.
Der EssilorLuxottica-Wert an der Börse wurde auf 63.88 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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