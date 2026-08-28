EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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28.08.2026 11:33:00
EssilorLuxottica-Aktie legt zu: Neues Rückkaufprogramm gestartet
EssilorLuxottica hat angekündigt, ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu rund 918 Millionen US-Dollar zu starten.
Die EssilorLuxottica-Aktie steigt in Paris zeitweise um 2,64 Prozent auf 161,65 Euro.
DJG/DJN/apo/cbr
Dow Jones Newswires
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