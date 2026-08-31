EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der EssilorLuxottica-Aktie angepasst
Was Experten für die EssilorLuxottica-Aktie in Aussicht stellen.
3 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu EssilorLuxottica veröffentlicht.
1 Experte stuft die EssilorLuxottica-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von EssilorLuxottica mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 201,33 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 39,98 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der EssilorLuxottica-Aktie von 161,35 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|200,00 EUR
|23,95
|26.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|04.08.2026
|Deutsche Bank AG
|174,00 EUR
|7,84
|03.08.2026
|RBC Capital Markets
|230,00 EUR
|42,55
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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