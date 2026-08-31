August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der EssilorLuxottica-Aktie angepasst

3 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu EssilorLuxottica veröffentlicht.

1 Experte stuft die EssilorLuxottica-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von EssilorLuxottica mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 201,33 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 39,98 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der EssilorLuxottica-Aktie von 161,35 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 200,00 EUR 23,95 26.08.2026 DZ BANK - - 04.08.2026 Deutsche Bank AG 174,00 EUR 7,84 03.08.2026 RBC Capital Markets 230,00 EUR 42,55 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch