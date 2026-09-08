EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 08.09.2016 wurden EssilorLuxottica-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 115.47 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 86.604 EssilorLuxottica-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’864.99 EUR, da sich der Wert eines EssilorLuxottica-Anteils am 07.09.2026 auf 148.55 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28.65 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica belief sich zuletzt auf 68.85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch