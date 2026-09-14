EssilorLuxottica 139.91 CHF 0.43% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Die neue Hörbrille Nuance Audio Plus dürfte viele Unzulänglichkeiten der ersten Generation angehen, schrieb Julien Dormois am Montag. Sie sei ein klarer Schritt vorwärts in Richtung kommerziell relevanter Größe, weg vom reinen Machbarkeitsnachweis./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.