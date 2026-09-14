EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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14.09.2026
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15.09.2026 06:57:16
EssilorLuxottica Buy
EssilorLuxottica
139.91 CHF 0.43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Die neue Hörbrille Nuance Audio Plus dürfte viele Unzulänglichkeiten der ersten Generation angehen, schrieb Julien Dormois am Montag. Sie sei ein klarer Schritt vorwärts in Richtung kommerziell relevanter Größe, weg vom reinen Machbarkeitsnachweis./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
250.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
148.25 €
|
Abst. Kursziel*:
68.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
148.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
68.58%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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