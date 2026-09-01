EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren angefallen

EssilorLuxottica-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des EssilorLuxottica-Papiers betrug an diesem Tag 167.50 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.970 EssilorLuxottica-Anteilen. Die gehaltenen EssilorLuxottica-Papiere wären am 31.08.2026 957.31 EUR wert, da der Schlussstand 160.35 EUR betrug. Das entspricht einer Einbusse um 4.27 Prozent.

Der Börsenwert von EssilorLuxottica belief sich jüngst auf 74.16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch