EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor einem Jahr verloren

Am 15.09.2025 wurden EssilorLuxottica-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 266.50 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die EssilorLuxottica-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.375 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 55.42 EUR, da sich der Wert eines EssilorLuxottica-Anteils am 14.09.2026 auf 147.70 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 44.58 Prozent verringert.

Alle EssilorLuxottica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 67.28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch