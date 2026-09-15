EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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15.09.2026 10:02:07
EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen EssilorLuxottica-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 15.09.2025 wurden EssilorLuxottica-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 266.50 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die EssilorLuxottica-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.375 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 55.42 EUR, da sich der Wert eines EssilorLuxottica-Anteils am 14.09.2026 auf 147.70 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 44.58 Prozent verringert.
Alle EssilorLuxottica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 67.28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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