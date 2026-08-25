EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der EssilorLuxottica-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 174.04 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das EssilorLuxottica-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.575 EssilorLuxottica-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.08.2026 92.91 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 161.70 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7.09 Prozent.

EssilorLuxottica war somit zuletzt am Markt 75.01 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch