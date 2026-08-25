EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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25.08.2026 10:02:17
EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren angefallen
So viel hätten Anleger mit einem frühen EssilorLuxottica-Investment verlieren können.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der EssilorLuxottica-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 174.04 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das EssilorLuxottica-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.575 EssilorLuxottica-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.08.2026 92.91 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 161.70 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7.09 Prozent.
EssilorLuxottica war somit zuletzt am Markt 75.01 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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