NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson hob seine Ergebnisschätzungen für 2026 für Europas Ölkonzerne um 5 Prozent an. Er begründete dies in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar mit den Resultaten des zweiten Quartals und einer um 10 US-Dollar auf 90 Dollar je Barrel gestiegenen Prognose für den Brent-Ölpreis./ag/ajx;