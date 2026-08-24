Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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Eni Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson hob seine Ergebnisschätzungen für 2026 für Europas Ölkonzerne um 5 Prozent an. Er begründete dies in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar mit den Resultaten des zweiten Quartals und einer um 10 US-Dollar auf 90 Dollar je Barrel gestiegenen Prognose für den Brent-Ölpreis./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.77 €
|
Abst. Kursziel*:
26.21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.09%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eni S.p.A.
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24.08.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
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Aktien in diesem Artikel
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