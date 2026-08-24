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Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

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24.08.2026
SWX
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25.08.2026 07:13:46

Eni Buy

Eni
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson hob seine Ergebnisschätzungen für 2026 für Europas Ölkonzerne um 5 Prozent an. Er begründete dies in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar mit den Resultaten des zweiten Quartals und einer um 10 US-Dollar auf 90 Dollar je Barrel gestiegenen Prognose für den Brent-Ölpreis./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 18:58 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23.77 € 		Abst. Kursziel*:
26.21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23.61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.09%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
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07:13 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
20.08.26 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Eni Buy UBS AG
30.07.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
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