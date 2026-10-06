Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus

Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0.55 Prozent höher bei 6’276.42 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.345 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.168 Prozent auf 6’252.63 Punkte an der Kurstafel, nach 6’242.14 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6’276.42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’252.63 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’392.93 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der Euro STOXX 50 6’398.01 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 06.10.2025, den Stand von 5’628.72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7.28 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 1.51 Prozent auf 187.84 EUR), UniCredit (+ 1.50 Prozent auf 80.33 EUR), Enel (+ 1.28 Prozent auf 8.85 EUR), adidas (+ 1.23 Prozent auf 144.05 EUR) und Bayer (+ 1.14 Prozent auf 44.46 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-0.93 Prozent auf 971.10 EUR), BASF (-0.42 Prozent auf 50.03 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.36 Prozent auf 40.06 EUR), Eni (-0.18 Prozent auf 24.38 EUR) und Siemens Energy (-0.15 Prozent auf 145.24 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 288’174 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 637.096 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.23 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch