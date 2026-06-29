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Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108

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29.06.2026 09:17:53

Elmos Semiconductor Buy

Elmos Semiconductor
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Auf einer Roadshow sei die Anlagestory des Chipunternehmens bestätigt worden, schrieb Malte Schaumann am Montag. Megatrends im Automobilsektor blieben der wichtigste Treiber für das Umsatzwachstum. Ein überdurchschnittliches Abschneiden im Vergleich zum Wettbewerb spiegele außerdem Marktanteilsgewinne wider. Elmos sei weiterhin gut positioniert, um das für 2030 gesteckte Umsatzziel von einer Milliarde Euro zu überschreiten ? womöglich sogar ein Jahr früher als geplant./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
Unternehmen:
Elmos Semiconductor 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
210.00 €
Rating jetzt:
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22.95%
Rating update:
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Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
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