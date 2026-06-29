HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Auf einer Roadshow sei die Anlagestory des Chipunternehmens bestätigt worden, schrieb Malte Schaumann am Montag. Megatrends im Automobilsektor blieben der wichtigste Treiber für das Umsatzwachstum. Ein überdurchschnittliches Abschneiden im Vergleich zum Wettbewerb spiegele außerdem Marktanteilsgewinne wider. Elmos sei weiterhin gut positioniert, um das für 2030 gesteckte Umsatzziel von einer Milliarde Euro zu überschreiten ? womöglich sogar ein Jahr früher als geplant./rob/tih/ag;