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Marktüberblick Rohstoffe 15.08.2026 10:13:20

Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

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Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

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Kaum verändert zeigt sich am Vormittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 10:10 Uhr auf 4.375,60 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.375,60 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: panbazil / Shutterstock.com
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