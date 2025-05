FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Elmos von 65 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach zwei Quartalen mit einer Abwärtstendenz beim Umsatz habe der Halbleiterkonzern für das laufende Quartal eine deutliche Trendwende in Aussicht gestellt, schrieb Robert Sanders in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er sei sich aber nicht sicher, ob Elmos den Abwärtszyklus im Geschäft mit der Autoindustrie schon hinter sich habe./gl/edh;