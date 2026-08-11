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TecDAX-Performance 11.08.2026 15:58:16

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX nachmittags im Plus

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX nachmittags im Plus

Der TecDAX gewinnt am Dienstagnachmittag an Wert.

TeamViewer
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Am Dienstag notiert der TecDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0.62 Prozent höher bei 4’092.49 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 566.690 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.125 Prozent auf 4’072.52 Punkte an der Kurstafel, nach 4’067.42 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4’063.67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4’106.13 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 3’838.42 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’766.36 Punkten gehandelt. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 11.08.2025, mit 3’768.62 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.92 Prozent aufwärts. Bei 4’284.41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3’322.31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell PVA TePla (+ 5.77 Prozent auf 31.88 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4.60 Prozent auf 154.60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.53 Prozent auf 80.80 EUR), AIXTRON SE (+ 4.50 Prozent auf 42.29 EUR) und SMA Solar (+ 4.11 Prozent auf 56.95 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen CANCOM SE (-6.44 Prozent auf 22.50 EUR), QIAGEN (-3.00 Prozent auf 37.30 EUR), Nemetschek SE (-2.79 Prozent auf 59.20 EUR), TeamViewer (-2.09 Prozent auf 6.57 EUR) und Bechtle (-2.02 Prozent auf 35.88 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1’458’314 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 205.401 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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