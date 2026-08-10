TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|TecDAX-Marktbericht
|
10.08.2026 15:58:13
Gute Stimmung in Frankfurt: nachmittags Gewinne im TecDAX
Der TecDAX bewegt sich heute kaum.
Der TecDAX klettert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.11 Prozent auf 4’073.18 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 566.343 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.329 Prozent auf 4’082.18 Punkte an der Kurstafel, nach 4’068.78 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4’093.64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4’070.97 Einheiten.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 10.07.2026, den Wert von 3’838.42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, stand der TecDAX bei 3’779.72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’775.37 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 12.39 Prozent. Bei 4’284.41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 5.43 Prozent auf 3.65 EUR), QIAGEN (+ 3.83 Prozent auf 37.86 EUR), TeamViewer (+ 2.98 Prozent auf 6.73 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.19 Prozent auf 149.20 EUR) und Infineon (+ 2.16 Prozent auf 63.42 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5.77 Prozent auf 78.40 EUR), Deutsche Telekom (-2.72 Prozent auf 28.25 EUR), CANCOM SE (-2.41 Prozent auf 24.30 EUR), Bechtle (-1.70 Prozent auf 36.96 EUR) und freenet (-1.67 Prozent auf 23.60 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2’029’520 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 205.401 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.
KGV und Dividende der TecDAX-Titel
Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.36 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu TeamViewer
|
17:58
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
17:58
|Verluste in Frankfurt: SDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.ch)
|
15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: nachmittags Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
15:58
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Börse Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4’067.42
|-0.03%
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.