Gute Stimmung in Frankfurt: nachmittags Gewinne im TecDAX

Der TecDAX klettert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.11 Prozent auf 4’073.18 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 566.343 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.329 Prozent auf 4’082.18 Punkte an der Kurstafel, nach 4’068.78 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4’093.64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4’070.97 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 10.07.2026, den Wert von 3’838.42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, stand der TecDAX bei 3’779.72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’775.37 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 12.39 Prozent. Bei 4’284.41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 5.43 Prozent auf 3.65 EUR), QIAGEN (+ 3.83 Prozent auf 37.86 EUR), TeamViewer (+ 2.98 Prozent auf 6.73 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.19 Prozent auf 149.20 EUR) und Infineon (+ 2.16 Prozent auf 63.42 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5.77 Prozent auf 78.40 EUR), Deutsche Telekom (-2.72 Prozent auf 28.25 EUR), CANCOM SE (-2.41 Prozent auf 24.30 EUR), Bechtle (-1.70 Prozent auf 36.96 EUR) und freenet (-1.67 Prozent auf 23.60 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2’029’520 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 205.401 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.36 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch