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Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108

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04.08.2026 15:18:23

Elmos Semiconductor Buy

Elmos Semiconductor
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Das Chipunternehmen habe wie erwartet abgeschnitten, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dank des Rückenwindes durch höhere Preise dürften die Markterwartungen für 2027 steigen./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 14:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
Unternehmen:
Elmos Semiconductor 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
210.00 €
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Rating update:
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Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
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