Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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04.08.2026 15:18:23
Elmos Semiconductor Buy
Elmos Semiconductor
131.39 CHF -5.15%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Das Chipunternehmen habe wie erwartet abgeschnitten, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dank des Rückenwindes durch höhere Preise dürften die Markterwartungen für 2027 steigen./rob/la/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 14:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
|
Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
210.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
143.20 €
|
Abst. Kursziel*:
46.65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
141.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.94%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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