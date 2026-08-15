Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 63.022,21 US-Dollar und damit 0,06 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 62.986,49 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,8 Prozent auf 8,02 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -13,0 Prozent.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 43,74 US-Dollar am Vortag auf 44,00 US-Dollar nach oben (0,60 Prozent).

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.880,10 US-Dollar) geht es um 0,04 Prozent auf 1.879,43 US-Dollar nach unten.

Nach 204,58 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Samstagvormittag um 0,55 Prozent auf 205,71 US-Dollar gestiegen.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 1,003 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 0,9980 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Monero-Kurs 1,69 Prozent stärker bei 406,11 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 399,36 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1794 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1798 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1583 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1579 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3325 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3327 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,52 Prozent auf 610,75 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 607,57 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0700 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0700 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 0,11 Prozent auf 75,24 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 75,32 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,42 Prozent auf 6,625 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 6,469 US-Dollar wert.

Daneben wertet Chainlink um 09:41 auf. Es geht 4,59 Prozent auf 9,382 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,970 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,6814 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 09:41 auf 0,6819 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.