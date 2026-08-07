Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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Elmos Semiconductor Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Der Chip-Hersteller habe das dritte Quartal in Folge prozentual zweistelliges Wachstum jeweils auf Jahressicht erzielt, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Dienstagnachmittag. Das Unternehmen entwickle sich besser als der Gesamtmarkt für Auto-Halbleiter und als die direkten Kontrahenten./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
|
Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
215.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
139.60 €
|
Abst. Kursziel*:
54.01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
146.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.26%
|
Analyst Name::
Amelie Dueckelmann-Dublany
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, sell (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Verkauf (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, Verkauf (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, sell (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Verkauf (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, sell (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, sell (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Verkauf (EQS Group)