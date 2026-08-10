Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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|Profitables Elmos Semiconductor-Investment?
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10.08.2026 10:02:24
TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Elmos Semiconductor-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 10.08.2016 wurde die Elmos Semiconductor-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 12.44 EUR. Bei einem Elmos Semiconductor-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 804.182 Elmos Semiconductor-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 146.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117’410.53 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1’074.11 Prozent gesteigert.
Elmos Semiconductor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.50 Mrd. Euro. Elmos Semiconductor-Papiere wurden am 11.10.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die Elmos Semiconductor-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 22.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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