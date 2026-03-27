FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Elmos von 90 auf 135 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts des Generationswechsels würde ein Exit am Rekordhoch für die Gründer Sinn machen, schrieb Robert Sanders in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den Medienberichten über einen möglichen Verkauf. Das Geschäft mit der Autobranche stehe ohnehin vor einer Konsolidierung. Es gebe schlicht zu viele Anbieter am Markt, und die deutlich geringere Dynamik in der Elektrifizierung dürfte die Konsolidierung beschleunigen. Eine Genehmigung von Übernahmen wäre aber weiter "tricky", vor allem, wenn China ins Spiel komme./rob/ag/zb;