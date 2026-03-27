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Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108

130.63
CHF
-0.76
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09:17:29
BRXC
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30.03.2026 08:26:38

Elmos Semiconductor Hold

Elmos Semiconductor
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Elmos von 90 auf 135 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts des Generationswechsels würde ein Exit am Rekordhoch für die Gründer Sinn machen, schrieb Robert Sanders in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den Medienberichten über einen möglichen Verkauf. Das Geschäft mit der Autobranche stehe ohnehin vor einer Konsolidierung. Es gebe schlicht zu viele Anbieter am Markt, und die deutlich geringere Dynamik in der Elektrifizierung dürfte die Konsolidierung beschleunigen. Eine Genehmigung von Übernahmen wäre aber weiter "tricky", vor allem, wenn China ins Spiel komme./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Hold
Unternehmen:
Elmos Semiconductor 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
135.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
142.40 € 		Abst. Kursziel*:
-5.20%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
142.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.46%
Analyst Name::
Robert Sanders 		KGV*:
-
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