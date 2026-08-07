Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Amrize143013422Sika41879292UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Idorsia36346343Kuros32581411Logitech2575132
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Cashflow-Schock bei Amazon, SpaceX und Lucid: Wer kann sich den KI-Boom leisten?
Versorgungsengpässe bei Lagern eröffnen Potenzial für Industrieaktien
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KI-Boom auf Kredit: Goldman und JPMorgan bauen neue Milliarden-Wetten
Den WhatsApp-Account endgültig löschen - das gilt es zu beachten
Suche...
Plus500 Depot

easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84

7.22
CHF
-0.05
CHF
-0.66 %
07.08.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.08.2026 06:31:32

easyJet Neutral

easyJet
7.22 CHF -0.66%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet auf das Niveau der Übernahmeofferte von Apollo von 715 Pence angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Wettbewerbsrechtliche Probleme sieht Analyst Harry Gowers nicht, wie er am Donnerstag schrieb. Apollo habe ja keine strategischen Interessen. Die Eigentums- und Kontrollregeln der EU für Fluggesellschaften würden befolgt./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 23:31 / BÜST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:15 / BÜST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: easyJet plc Neutral
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
7.15 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
7.78 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
6.71 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry J Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu easyJet plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten