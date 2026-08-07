easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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easyJet Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet auf das Niveau der Übernahmeofferte von Apollo von 715 Pence angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Wettbewerbsrechtliche Probleme sieht Analyst Harry Gowers nicht, wie er am Donnerstag schrieb. Apollo habe ja keine strategischen Interessen. Die Eigentums- und Kontrollregeln der EU für Fluggesellschaften würden befolgt./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:15 / BÜST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Neutral
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
7.15 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
7.78 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
6.71 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
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