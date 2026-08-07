NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet auf das Niveau der Übernahmeofferte von Apollo von 715 Pence angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Wettbewerbsrechtliche Probleme sieht Analyst Harry Gowers nicht, wie er am Donnerstag schrieb. Apollo habe ja keine strategischen Interessen. Die Eigentums- und Kontrollregeln der EU für Fluggesellschaften würden befolgt./rob/ag/edh;