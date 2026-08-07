So schätzen Analysten die AMD-Aktie ein

17 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht.

16 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 627,94 USD. Dies kommt einem Anstieg von 151,79 USD zum aktuellen NAS-Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie von 476,15 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 730,00 USD 53,31 27.07.2026 RBC Capital Markets 540,00 USD 13,41 24.07.2026 Jefferies & Company Inc. 640,00 USD 34,41 24.07.2026 Bernstein Research 600,00 USD 26,01 24.07.2026 Bernstein Research 600,00 USD 26,01 21.07.2026 Jefferies & Company Inc. 515,00 USD 8,16 16.07.2026

Redaktion finanzen.ch