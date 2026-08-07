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Analysen 07.08.2026 12:51:00

So schätzen Analysten die AMD-Aktie ein

So schätzen Analysten die AMD-Aktie ein

Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Überblick.

AMD
386.71 CHF -1.56%
Kaufen Verkaufen

17 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht.

16 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 627,94 USD. Dies kommt einem Anstieg von 151,79 USD zum aktuellen NAS-Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie von 476,15 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG730,00 USD53,3127.07.2026
RBC Capital Markets540,00 USD13,4124.07.2026
Jefferies & Company Inc.640,00 USD34,4124.07.2026
Bernstein Research600,00 USD26,0124.07.2026
Bernstein Research600,00 USD26,0121.07.2026
Jefferies & Company Inc.515,00 USD8,1616.07.2026

Redaktion finanzen.ch

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