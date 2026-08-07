AMD Aktie 903491 / US0079031078
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07.08.2026 12:51:00
So schätzen Analysten die AMD-Aktie ein
Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Überblick.
17 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht.
16 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 627,94 USD. Dies kommt einem Anstieg von 151,79 USD zum aktuellen NAS-Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie von 476,15 USD gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|730,00 USD
|53,31
|27.07.2026
|RBC Capital Markets
|540,00 USD
|13,41
|24.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|640,00 USD
|34,41
|24.07.2026
|Bernstein Research
|600,00 USD
|26,01
|24.07.2026
|Bernstein Research
|600,00 USD
|26,01
|21.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|515,00 USD
|8,16
|16.07.2026
Redaktion finanzen.ch
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