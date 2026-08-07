easyJet Aktie News: easyJet am Freitagvormittag fester

Die easyJet-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 6,71 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'886 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die easyJet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,73 GBP aus. Bei 6,70 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten 896'232 easyJet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,84 GBP erreichte der Titel am 15.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,85 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,43 Prozent.

easyJet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,130 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,047 GBP aus.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,125 GBP je easyJet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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