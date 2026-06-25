NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet nach einer erneut abgelehnten Castlelake-Offerte auf "Underweight" mit einem Kursziel von 340 Pence belassen. Dank einer Fristverlängerung bestehe noch Zeit, um das Angebot nachzubessern, schrieb Harry J Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seiner Ansicht nach gibt es aber weiterhin Hindernisse beim Erfüllen der vom Vorstand vorgegebenen Wertvorstellung./rob/tih/edh;