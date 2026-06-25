easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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easyJet Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet nach einer erneut abgelehnten Castlelake-Offerte auf "Underweight" mit einem Kursziel von 340 Pence belassen. Dank einer Fristverlängerung bestehe noch Zeit, um das Angebot nachzubessern, schrieb Harry J Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seiner Ansicht nach gibt es aber weiterhin Hindernisse beim Erfüllen der vom Vorstand vorgegebenen Wertvorstellung./rob/tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:09 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Underweight
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
3.40 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
6.74 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
5.81 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
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KGV*:
-
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