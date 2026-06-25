Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’191 0.5%  SPI 20’011 0.5%  Dow 51’849 0.4%  DAX 24’909 0.7%  Euro 0.9220 -0.1%  EStoxx50 6’264 0.8%  Gold 3’981 -0.5%  Bitcoin 49’724 0.4%  Dollar 1 0.1%  Öl 73.1 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Roche149905998SpaceX156888148Partners Group2460882Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
FTSE 100-Wert Halma-Aktie: Über diese Dividende können sich Halma-Aktionäre freuen
MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So hoch ist die Aroundtown SA-Dividendenzahlung
SPI-Titel lastminutecom-Papier: Diese Dividendenperformance können Anleger von lastminutecom erwarten
SDAX-Wert Grand City Properties-Aktie: Diese Dividendenausschüttung erhalten Grand City Properties-Aktionäre
TUI-Aktie: Iran-Krieg führt zum Comeback der Last-Minute-Ferien
Suche...

easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84

6.14
CHF
0.42
CHF
7.37 %
12:02:03
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.06.2026 12:45:32

easyJet Underweight

easyJet
6.14 CHF 7.37%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet nach einer erneut abgelehnten Castlelake-Offerte auf "Underweight" mit einem Kursziel von 340 Pence belassen. Dank einer Fristverlängerung bestehe noch Zeit, um das Angebot nachzubessern, schrieb Harry J Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seiner Ansicht nach gibt es aber weiterhin Hindernisse beim Erfüllen der vom Vorstand vorgegebenen Wertvorstellung./rob/tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:09 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: easyJet plc Underweight
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
3.40 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
6.74 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
5.81 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry J Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse