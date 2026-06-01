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01.06.2026 18:21:32

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Easyjet mit einem Kursziel von 480 Pence auf "Overweight" belassen. Anlässlich des Übernahmeinteresses von Castlelake schrieb Andrew Lobbenberg am Montag, er halte Bedenken hinsichtlich Eigentumsverhältnissen und Kontrolle für übertrieben. Der Experte geht davon aus, dass ein neuer Eigentümer die derzeitige Strategie im Großen und Ganzen beibehalten könnte, wenn auch möglicherweise mit mehr Entschlossenheit. Bestimmte Aspekte der Strategie des britischen Billigfliegers ließen sich in privater Hand leichter umsetzen als als börsennotiertes Unternehmen./rob/la/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 15:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 15:19 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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