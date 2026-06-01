easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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easyJet Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Easyjet mit einem Kursziel von 480 Pence auf "Overweight" belassen. Anlässlich des Übernahmeinteresses von Castlelake schrieb Andrew Lobbenberg am Montag, er halte Bedenken hinsichtlich Eigentumsverhältnissen und Kontrolle für übertrieben. Der Experte geht davon aus, dass ein neuer Eigentümer die derzeitige Strategie im Großen und Ganzen beibehalten könnte, wenn auch möglicherweise mit mehr Entschlossenheit. Bestimmte Aspekte der Strategie des britischen Billigfliegers ließen sich in privater Hand leichter umsetzen als als börsennotiertes Unternehmen./rob/la/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Overweight
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
4.80 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
4.97 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
4.38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
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