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Krypto-Marktbericht 09.08.2026 17:23:14

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt.

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Am Sonntagnachmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 17:11 kletterte Bitcoin um 0,44 Prozent auf 65.196,64 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (65.196,64 US-Dollar).

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,7 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -10,8 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 17:11 auf. Es geht 0,93 Prozent auf 46,41 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 45,98 US-Dollar stand.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.924,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.917,00 US-Dollar).

Daneben steigt Bitcoin Cash um 0,70 Prozent auf 217,40 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 215,88 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,039 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 17:11 auf 1,041 US-Dollar beziffert.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 9,35 Prozent auf 412,16 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 376,91 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1993 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,1977 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1644 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1633 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3288 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3299 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 1,23 Prozent auf 608,06 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 600,68 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0704 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0704 US-Dollar.

Zudem legt Solana zu. Um 1,16 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 17:11 auf 76,88 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 76,00 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,45 Prozent auf 6,505 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 6,476 US-Dollar wert.

Daneben wertet Chainlink um 17:11 auf. Es geht 0,04 Prozent auf 8,306 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,302 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,7008 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,6927 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,17 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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