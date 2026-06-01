easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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easyJet Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 555 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle bestätigte am Montagabend seine grundsätzliche Einschätzung der Briten angesichts des Übernahmeinteresses von Castlelake. Er sieht eine Reihe von Hürden für eine Offerte - unter anderem die Regeln in Europa und speziell Großbritannien zu Eigentum und Kontrolle./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Buy
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
5.55 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.05 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
|
06:00
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01.06.26
|Easyjet: US-Finanzinvestor Castlelake erwägt Übernahmeangebot (Spiegel Online)
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01.06.26
|easyJet Aktie News: Bullen treiben easyJet am Montagmittag an (finanzen.ch)
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|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 sackt am Montagmittag ab (finanzen.ch)
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|US-Investor erwägt Übernahme von Easyjet - Aktie hebt ab (AWP)
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