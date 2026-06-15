easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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easyJet Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Easyjet von 480 auf 570 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg hob am Freitagnachmittag seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 an. Er berücksichtigt damit zuletzt gesunkene Sorgen um die Treibstoffversorgung und optimistischere Buchungssignale des Konkurrenten Wizz Air./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Overweight
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
5.70 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.91 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
5.13 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
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KGV*:
-
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|easyJet Aktie News: easyJet am Montagvormittag freundlich (finanzen.ch)
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12.06.26