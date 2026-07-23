easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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easyJet Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 540 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis des Billigfliegers sei deutlich besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Freitag vorliegenden Studie. Alle Augen richteten sich aber auf das derzeit laufende Übernahmerennen um die Briten./edh/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Hold
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
5.40 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
7.05 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
6.18 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
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