Apollo Global Management Aktie 115740143 / US03769M1062
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06.08.2026 17:16:00
easyJet -Aktie zieht an: Castlelake buhlt nicht weiter - Billigflieger geht an Apollo
Der britische Billigflieger easyJet geht an den US-Finanzinvestor Apollo.
Offen war noch, ob der US-Finanzinvestor Castlelake, der seit Mai um den Billigflieger gebuhlt hatte, noch mal nachlegt. Dies tat er aber nicht, sondern zog sich am Donnerstag endgültig zurück.
Vor der Ankündigung von Apollo, easyJet für knapp sechs Milliarden Pfund kaufen zu wollen, hatte Castlelake über mehrere Wochen mit easyJet über eine mögliche Übernahme verhandelt und dabei den Angebotspreis nach oben geschraubt. Zuletzt stellte der US-Finanzinvestor eine Offerte von 6,90 Pfund in Aussicht.
An der Börse ging es für die easyJet-Aktie am Donnerstagnachmittag zunächst um bis zu zehn Prozent nach unten, nachdem das Unternehmen über den Rückzug von Castlelake berichtet hatte. Als dann wenige Minuten später die Mitteilung über die Einigung mit Apollo über den Ticker lief, ging es mit dem Kurs kräftig nach oben.
Am späten Nachmittag gewann die easyJet-Aktie vier Prozent auf 675 Pence. Damit liegt der Kurs knapp sechs Prozent unter der Apollo-Offerte. Der Kurs des Papiers hat sich im Zuge des Übernahmekampfs etwas mehr als verdoppelt, nachdem die Aktie Mitte Mai noch auf ein Mehrjahrestief gefallen war.
/zb/he
LONDON (awp international)
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