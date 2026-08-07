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07.08.2026 16:29:00

easyJet Aktie News: easyJet am Freitagnachmittag schwächer

easyJet Aktie News: easyJet am Freitagnachmittag schwächer

Die Aktie von easyJet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 6,67 GBP.

easyJet
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 6,67 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'910 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die easyJet-Aktie bisher bei 6,64 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,70 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 5'878'010 easyJet-Aktien.

Am 15.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,84 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,49 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,047 GBP ausgeschüttet werden.

Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,125 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
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