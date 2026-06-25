NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet nach einer erneut abgelehnten Castlelake-Offerte auf "Outperform" mit einem Kursziel von 405 Pence belassen. Der Investor hoffe, durch den Zugriff auf zusätzliche Geschäftsdaten nochmals eine Nachbesserung vorlegen zu können, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe aber keine Sicherheit, dass dies so kommt./tih/edh;