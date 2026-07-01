NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet vor Quartalszahlen von 340 auf 360 Pence angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Aufgrund höherer Kosten und gesunkener Flugpreise dürfte der Vorsteuergewinn des Billigfliegers auf 55 (Vorjahr 286) Millionen Pfund gesunken sein, schrieb Harry Gowers in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Seine Schätzung für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 habe er jedoch wegen niedrigerer Kerosinpreise deutlich erhöht./rob/edh/he;