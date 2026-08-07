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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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Kursziel & Co. 07.08.2026 14:04:00

So schätzen die Analysten die Zurich Insurance-Aktie im Juli 2026 ein

So schätzen die Analysten die Zurich Insurance-Aktie im Juli 2026 ein

Das sind die Einschätzungen der Experten für die Zurich Insurance-Aktie.

Zurich Insurance
591.76 CHF 0.34%
Kaufen Verkaufen

2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Zurich Insurance-Aktie veröffentlicht.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Zurich Insurance mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 595,00 CHF. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 20,80 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Zurich Insurance-Aktie von 615,80 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets670,00 CHF8,8021.07.2026
Jefferies & Company Inc.520,00 CHF-15,5613.07.2026

Redaktion finanzen.ch

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