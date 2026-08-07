So schätzen die Analysten die Zurich Insurance-Aktie im Juli 2026 ein

2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Zurich Insurance-Aktie veröffentlicht.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Zurich Insurance mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 595,00 CHF. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 20,80 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Zurich Insurance-Aktie von 615,80 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 670,00 CHF 8,80 21.07.2026 Jefferies & Company Inc. 520,00 CHF -15,56 13.07.2026

Redaktion finanzen.ch