Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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07.08.2026 14:04:00
So schätzen die Analysten die Zurich Insurance-Aktie im Juli 2026 ein
Das sind die Einschätzungen der Experten für die Zurich Insurance-Aktie.
2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Zurich Insurance-Aktie veröffentlicht.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Zurich Insurance mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 595,00 CHF. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 20,80 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Zurich Insurance-Aktie von 615,80 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|670,00 CHF
|8,80
|21.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|520,00 CHF
|-15,56
|13.07.2026
Redaktion finanzen.ch
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