ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 610 auf 635 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Bewertungsmultiplikatoren erhöht, um dem Potenzial Rechnung zu tragen, dass sich die Ertragslage des Billigfliegers bei einer Veränderung des aktuellen Umfelds schneller erholen könnte als bislang von ihm erwartet, schrieb Jarrod Castle in einer am Montag vorliegenden Studie. Kurzfristig dürfte der Aktienkurs aber eher vom Übernahme-Wettkampf um die Briten abhängen als von Finanzprognosen./rob/edh/mis;