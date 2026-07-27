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27.07.2026 12:07:32

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 610 auf 635 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Bewertungsmultiplikatoren erhöht, um dem Potenzial Rechnung zu tragen, dass sich die Ertragslage des Billigfliegers bei einer Veränderung des aktuellen Umfelds schneller erholen könnte als bislang von ihm erwartet, schrieb Jarrod Castle in einer am Montag vorliegenden Studie. Kurzfristig dürfte der Aktienkurs aber eher vom Übernahme-Wettkampf um die Briten abhängen als von Finanzprognosen./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 10:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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