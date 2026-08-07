easyJet Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von easyJet

Die easyJet-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 6,68 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'931 Punkten steht. Die easyJet-Aktie sank bis auf 6,66 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,70 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 3'768'117 easyJet-Aktien.

Am 15.07.2026 markierte das Papier bei 6,84 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 2,43 Prozent Luft nach oben. Am 19.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,33 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 50,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,130 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,047 GBP je easyJet-Aktie.

Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,125 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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