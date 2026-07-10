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easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84

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10.07.2026 10:39:16

easyJet Underweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet anlässlich des Bieterwettkampfes um den Billigflieger zunächst mit einem Kursziel von 360 Pence auf "Underweight" belassen. Das Kaufgebot des US-Finanzinvestors Apollo stelle gegenüber der Offerte des Rivalen Castlelake neben dem höheren Kaufpreis auch in weiteren Punkten eine Verbesserung dar, schrieb Harry Gowers am Freitag. Ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor bleibe jedoch bestehen: die Frage, wie Apollo das Unternehmen strukturieren werde, um die EU-Vorgaben hinsichtlich der Eigentums- und Kontrollverhältnisse zu erfüllen./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 07:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: easyJet plc Underweight
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
6.76 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Harry J Gowers 		KGV*:
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