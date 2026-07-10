easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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easyJet Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet anlässlich des Bieterwettkampfes um den Billigflieger zunächst mit einem Kursziel von 360 Pence auf "Underweight" belassen. Das Kaufgebot des US-Finanzinvestors Apollo stelle gegenüber der Offerte des Rivalen Castlelake neben dem höheren Kaufpreis auch in weiteren Punkten eine Verbesserung dar, schrieb Harry Gowers am Freitag. Ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor bleibe jedoch bestehen: die Frage, wie Apollo das Unternehmen strukturieren werde, um die EU-Vorgaben hinsichtlich der Eigentums- und Kontrollverhältnisse zu erfüllen./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Underweight
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
3.60 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
6.73 £
|
Abst. Kursziel*:
-46.48%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
6.76 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-46.75%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
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