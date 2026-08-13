easyJet Aktie News: easyJet am Donnerstagvormittag ohne grosse Veränderung

Die easyJet-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 6,74 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'805 Punkten steht. Kurzfristig markierte die easyJet-Aktie bei 6,75 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der easyJet-Aktie ging bis auf 6,73 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,75 GBP. Bisher wurden via London 31'340 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,84 GBP an. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 1,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,33 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,130 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,049 GBP.

Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,126 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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