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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

20.54
CHF
0.35
CHF
1.74 %
10:28:31
BRXC
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14.08.2026 07:48:51

SCHOTT Pharma Buy

SCHOTT Pharma
20.54 CHF 1.74%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schott Pharma von 24 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal seien etwas besser als vom Markt erwartet und insgesamt robust ausgefallen, schrieb Christian Ehmann am Donnerstag. Da er den Aussichten des Pharmaindustrie-Ausrüsters bis 2029 nun mehr Glaubwürdigkeit beimesse, habe er seine mittelfristigen Prognosen erhöht./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
27.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22.05 € 		Abst. Kursziel*:
22.45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.17%
Analyst Name::
Christian Ehmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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