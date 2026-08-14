SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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SCHOTT Pharma Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schott Pharma von 24 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal seien etwas besser als vom Markt erwartet und insgesamt robust ausgefallen, schrieb Christian Ehmann am Donnerstag. Da er den Aussichten des Pharmaindustrie-Ausrüsters bis 2029 nun mehr Glaubwürdigkeit beimesse, habe er seine mittelfristigen Prognosen erhöht./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.05 €
|
Abst. Kursziel*:
22.45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.17%
|
Analyst Name::
Christian Ehmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
|
09:29
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gewinnt am Mittag (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
12.08.26
|EQS-News: SCHOTT Pharma with strong third quarter and on track for planned growth (EQS Group)
|
12.08.26
|EQS-News: SCHOTT Pharma mit starkem dritten Quartal auf geplantem Wachstumskurs (EQS Group)
|
11.08.26
|Ausblick: SCHOTT Pharma präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu SCHOTT Pharma
|07:48
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
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|UBS AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Outperform
|RBC Capital Markets
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SCHOTT Pharma
|20.82
|3.15%
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