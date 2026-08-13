AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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zugeh. Wertpapiere
14.08.2026 08:01:43
AIXTRON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Rückmeldungen von Kunden aus den Sparten Optical und Power hält Craig McDowell insgesamt für günstig für die Absatzmarkttrends des Zulieferers für die Halbleiterindustrie, wie er am Donnerstag schrieb./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
41.40 €
|
Abst. Kursziel*:
44.93%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
41.51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.54%
|
Analyst Name::
Craig A McDowell
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
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13.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
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13.08.26
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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13.08.26
|Freundlicher Handel: TecDAX notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
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|MDAX-Handel aktuell: Das macht der MDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
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|03.08.26
|AIXTRON Overweight
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|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|31.07.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|23.06.26
|AIXTRON Hold
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|12.06.26
|AIXTRON Hold
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Aktien in diesem Artikel
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