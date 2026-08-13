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14.08.2026 08:01:43

AIXTRON SE Overweight

AIXTRON
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Rückmeldungen von Kunden aus den Sparten Optical und Power hält Craig McDowell insgesamt für günstig für die Absatzmarkttrends des Zulieferers für die Halbleiterindustrie, wie er am Donnerstag schrieb./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
41.40 € 		Abst. Kursziel*:
44.93%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
41.51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44.54%
Analyst Name::
Craig A McDowell 		KGV*:
-
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08:01 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
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31.07.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 AIXTRON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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