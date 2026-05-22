UBS ETF / UBS Asset Management

UBS ETF bietet Anlegern eine transparente und flexible Möglichkeit, ihre Anlagen über wichtige Märkte und alle Anlageklassen hinweg zu diversifizieren, wie z. B. Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und alternative Anlagen. Mit einem verwalteten Vermögen von USD 143 Milliardengehört UBS zu den fünf grössten Anbietern in Europa und hat in dieser Region eine führende Stellung bei Core, nachhaltigen und währungsgesicherten ETFs. UBS Core Equity & Fixed Income ETFs gehören zu den kosteneffizientesten auf dem Markt und bieten Anlegern qualitativ hochwertige Bausteine für ihre Anlageportfolios. Im Bereich der nachhaltigen ETFs werden verschiedene Ansätze je nach den Präferenzen der Anleger angeboten. Dies reicht von Lösungen mit Einbezug von grundlegenden ESG-Kriterien über Produkte, die auf Klimaziele fokussiert sind, bis hin zu thematischen ETFs wie beispielsweise zum Thema Entwicklungsbanken, womit sich auch ein konkreter Impact erzielen lässt.

UBS ETF ist Teil von UBS Asset Management (UBS AM), einem grossen und diversifizierten globalen Asset Manager mit USD 989 Milliarden2 an indexierten Vermögen. UBS AM bietet Zugang zu Anlagelösungen in allen wichtigen traditionellen und alternativen Anlageklassen - von aktiv bis passiv, einschliesslich eines umfassenden Angebots für nachhaltiges Investieren3 - sowie Beratungsunterstützung für Institutionen, Wholesale-Intermediäre und Kunden im Bereich von Global Wealth Management. UBS AM deckt die wichtigsten Asset-Management-Märkte weltweit ab und ist in 24 Märkten in vier Regionen der Welt vertreten.

Ansprechpartner Raimund Müller, Head ETF & Index Fund Sales Switzerland

Adresse Europaallee 21, 8004 Zürich

Telefon +41 44 234 34 99

E-Mail ubs-etf@ubs.com

Website www.ubs.com/ch/de/assetmanagement

Produkte

1 Stand ETFbook 30.06.2025;

2UBS Asset Management, Stand 30.06.2025;

3Dieser Begriff bezieht sich auf Definitionen im UBS AM Sustainable Investing Framework und bezieht sich nicht auf ein produktspezifisches regulatorisches Kennzeichnungsregime oder Namenskonventionen.

Nur für qualifizierte Anleger ; Für Marketing- und Informationszwecken durch UBS; Bitte lesen Sie vor einer Investition in ein Produkt den aktuellen Prospekt sowie das Basisinformationsblatt sorgfältig und gründlich durch. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen finden Sie unter ubs.com/glossar; © UBS 2025. Alle Rechte vorbehalten.