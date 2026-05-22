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Schweizer Jahrbuch ETF & ETP 22.05.2026 16:15:00

UBS ETF / UBS Asset Management

UBS ETF / UBS Asset Management

Seit der Lancierung des ersten ETFs im Jahr 2001 hat UBS ETF das Vertrauen der Anleger in die Fähigkeiten der Spezialisten und in die Produktpalette gewinnen können. Heute umfasst das Angebot über 391 Produkte.

UBS ETF bietet Anlegern eine transparente und flexible Möglichkeit, ihre Anlagen über wichtige Märkte und alle Anlageklassen hinweg zu diversifizieren, wie z. B. Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und alternative Anlagen. Mit einem verwalteten Vermögen von USD 143 Milliarden1 gehört UBS zu den fünf grössten Anbietern in Europa und hat in dieser Region eine führende Stellung bei Core, nachhaltigen und währungsgesicherten ETFs. UBS Core Equity & Fixed Income ETFs gehören zu den kosteneffizientesten auf dem Markt und bieten Anlegern qualitativ hochwertige Bausteine für ihre Anlageportfolios. Im Bereich der nachhaltigen ETFs werden verschiedene Ansätze je nach den Präferenzen der Anleger angeboten. Dies reicht von Lösungen mit Einbezug von grundlegenden ESG-Kriterien über Produkte, die auf Klimaziele fokussiert sind, bis hin zu thematischen ETFs wie beispielsweise zum Thema Entwicklungsbanken, womit sich auch ein konkreter Impact erzielen lässt.

UBS ETF ist Teil von UBS Asset Management (UBS AM), einem grossen und diversifizierten globalen Asset Manager mit USD 989 Milliarden2 an indexierten Vermögen. UBS AM bietet Zugang zu Anlagelösungen in allen wichtigen traditionellen und alternativen Anlageklassen - von aktiv bis passiv, einschliesslich eines umfassenden Angebots für nachhaltiges Investieren3 - sowie Beratungsunterstützung für Institutionen, Wholesale-Intermediäre und Kunden im Bereich von Global Wealth Management. UBS AM deckt die wichtigsten Asset-Management-Märkte weltweit ab und ist in 24 Märkten in vier Regionen der Welt vertreten.

Ansprechpartner Raimund Müller, Head ETF & Index Fund Sales Switzerland
Adresse Europaallee 21, 8004 Zürich
Telefon +41 44 234 34 99
E-Mail ubs-etf@ubs.com
Website www.ubs.com/ch/de/assetmanagement
Produkte

1 Stand ETFbook 30.06.2025;
2UBS Asset Management, Stand 30.06.2025;
3Dieser Begriff bezieht sich auf Definitionen im UBS AM Sustainable Investing Framework und bezieht sich nicht auf ein produktspezifisches regulatorisches Kennzeichnungsregime oder Namenskonventionen.

Nur für qualifizierte Anleger ; Für Marketing- und Informationszwecken durch UBS; Bitte lesen Sie vor einer Investition in ein Produkt den aktuellen Prospekt sowie das Basisinformationsblatt sorgfältig und gründlich durch. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen finden Sie unter ubs.com/glossar; © UBS 2025. Alle Rechte vorbehalten.


Bildquelle: finanzen.ch

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
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Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

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